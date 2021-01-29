В течение 2021 года страны Европейского Союза и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины от коронавируса.

Об этом во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время глава государства отметил, что вакцин, выделенных в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививок критически необходимому количеству украинцев. Поэтому он попросил, чтобы Еврокомиссия активно привлекала Украину к переговорам с производителями вакцины.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Европейский Союз за выделение Украине в декабре первого транша макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша — еще €600 млн.

Кроме того, стороны обсудили антикоррупционные реформы в Украине и подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве Европейского Союза с Украиной.

Вакцинация в Украине

По словам Владимира Зеленского, вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.

Ожидается, что вскоре страна получит первый миллион доз препарата от ведущей международной компании.

Еще 200 тыс. должно поступить от COVAX в рамках первого этапа поставки.