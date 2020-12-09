Еврокомиссия предоставила Украине €600 млн кредита

Еврокомиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с коронавирусом. Общий пакет выплат составляет €3 млрд для десяти стран.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что Украина, как и раньше, занимает важное место в европейской повестке дня.

— Это наша соседняя страна. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в кризис пандемии коронавируса и преодоления социальных и экономических последствий, — сказал Домбровскис.

Кроме того, он напомнил, что это первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн, который подтверждает солидарность ЕС с Украиной и тесное сотрудничество.

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Также вице-президент Еврокомиссии пожелал Украине в 2021 году выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, и продолжить борьбу с коррупцией, которая приблизит страну к ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил слова благодарности и подчеркнул, что это укрепит макрофинансовую стабильность.

#Україна високо цінує підтримку Європейського Союзу. Вдячні @VDombrovskis та @EU_Commission за черговий транш у сумі €600 мільйонів. Це зміцнить макрофінансову стабільність ???????? у складні часи пандемії #COVID19.#РазомСильніші ???????????????? pic.twitter.com/06b5xxc015 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 9, 2020

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Европейского Союза о выплате Украине первого транша макрофинансовой помощи.

— Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров с Украиной и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ, — отметил Зеленский.

Финансовая помощь Украине

Германия выделит €1 млн на поддержку реформ в Украине.

Постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Ґабриелла Баттани-Драґони подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европы.