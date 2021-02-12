65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 — опрос

65% украинцев готовы делать прививки новой вакциной от Covid-19, если она будет доступной, безопасной и эффективной.
Зато 30% опрошенных — совершенно не согласны, а 5% затруднились ответить.
Об этом свидетельствуют результаты нового глобального изучения отношения к коронавирусному кризису, проведенного Международной ассоциацией Гэллап.
Также, согласно данным опроса, более 67% опрошенных в мире будут вакцинироваться от Covid-19. Однако 26% людей откажутся, а 8% — не определились.
В топ-стран, граждане которых не согласны на вакцинацию, входят Северная Македония (49%), Россия (46%), Босния и Герцеговина и Кения (44%), Армения (43%), Швейцария и Сербия (39%).
В топ-стран согласных входят Вьетнам (98%), Республика Корея и Ирак (88%), Таиланд (87%), Индия (85%), Малайзия (84%).
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В Украине 51% опрошенных считает, что угроза от коронавируса преувеличена, но 43% украинцев категорически не согласны с этим утверждением.
53% респондентов со всего мира согласны с тем, что угроза со стороны коронавируса преувеличена. 42% с этим не соглашаются, 5% — затруднились ответить.
Исследование проводила Международная ассоциация Гэллап в течение октября-декабря 2020 года. Было опрошено 44,8 тыс. человек в 47 странах мира. Вероятность погрешности 3-5%.
В Минцифре предлагают изучить реальный спрос украинцев на вакцинацию от коронавируса путем сбора заявок через популярные онлайн-продукты, в частности через приложение Дія.
Как записаться в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса — читайте на Фактах ICTV.
Источник: Международная ассоциация Гэллап