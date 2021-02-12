65% українців готові вакцинуватися від Covid-19 – опитування

65% українців готові робити щеплення новою вакциною від Covid-19, якщо вона буде доступною, безпечною та ефективною.

Натомість 30% опитаних – абсолютно не згодні, а 5% не змогли відповісти.

Про це свідчать результати нового глобального вивчення ставлення до коронавірусної кризи, проведеного Міжнародною асоціацією Геллап.

Також, згідно з даними опитування, понад 67% опитаних у світі будуть вакцинуватися від Covid-19. Однак 26% людей відмовляться, а 8% – вагаються.

У топ-країн, громадяни яких не згодні на вакцинацію, входять Північна Македонія (49%), Росія (46%), Боснія і Герцеговина та Кенія (44%), Вірменія (43%), Швейцарія та Сербія (39%).

У топ-країн згодних входять В’єтнам (98%), Республіка Корея і Ірак (88%), Таїланд (87%), Індія (85%), Малайзія (84%).

В Україні 51% опитаних вважає, що загроза від коронавірусу перебільшена, але 43% українців категорично не згодні з цим твердженням.

53% респондентів з усього світу згодні з тим, що загроза з боку коронавірусу перебільшена. 42% з цим не погоджується, 5% – не змогли дати відповідь.

Дослідження проводила Міжнародна асоціація Геллап протягом жовтня-грудня 2020 року. Було опитано 44,8 тис. осіб в 47 країнах світу. Ймовірність похибки 3-5%.

У Мінцифри пропонують вивчити реальний попит українців на вакцинацію від коронавірусу шляхом збору заявок через популярні онлайн-продукти, зокрема через додаток Дія.

Як записатися в електронну чергу на вакцинацію від коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міжнародна асоціація Геллап