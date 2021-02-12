Вице-премьером Туркменистана стал родной сын президента

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил вице-премьером своего родного сына Сердара.

Соответствующее назначение он подписал 11 февраля. Также Сердар Бердымухамедов включен в состав Государственного совета безопасности.

Провластные СМИ отмечают, что должность вице-премьера Туркменистана появилась в день назначения Сердара Бердымухамедова.

В его обязанности будет входить отслеживание и внедрение передовых технологий в главные сферы жизни общества — здравоохранение, образование, экономику и тому подобное.

Также новоиспеченный вице-премьер возглавил Высший совет контрольной палаты страны.

До этого Сердар Бердымухамедов годы работал в различных госструктурах, а с зимы 2020 года был министром промышленности.

В Туркменистане запретили слово “коронавирус”

Вскоре после начала пандемии, в марте 2020 года в Туркменистане запретили слово “коронавирус”.

Официальный запрет касается Министерства здравоохранения и всех СМИ страны: также за ношение медицинской маски в общественных местах могут задержать правоохранители.

По состоянию на февраль 2021 года в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая Covid-19.

Источник: Turkmenportal