Віце-прем’єром Туркменістану став рідний син президента

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив віце-прем’єром свого рідного сина Сердара.
Відповідне призначення він підписав 11 лютого. Також Сердара Бердимухамедова введено до складу Державної ради безпеки.
Провладні ЗМІ відзначають, що посада віце-прем’єра Туркменістану з’явилася у день призначення Сердара Бердимухамедова.
До його обов’язків входитиме відстеження та впровадження провідних технологій у головні сфери життя суспільства – охорону здоров’я, освіту, економіку тощо.
Також новоспечений віце-прем’єр очолив Вищу контрольної палати країни.
До цього Сердар Бердимухамедов роками працював у різних держструктурах, а з зими 2020 року був міністром промисловості.
У Туркменістані заборонили слово “коронавірус”
Незадовго після початку пандемії, у березні 2020 року в Туркменістані заборонили слово “коронавірус”.
Офіційна заборона стосується Міністерства охорони здоров’я та усіх ЗМІ країни: також за носіння медичної маски у громадських місцях можуть затримати правоохоронці.
Станом на лютий 2021 року у Туркменістані не зареєстровано жодного випадку Covid-19.
Джерело: Turkmenportal