Віце-прем’єром Туркменістану став рідний син президента

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив віце-прем’єром свого рідного сина Сердара.

Відповідне призначення він підписав 11 лютого. Також Сердара Бердимухамедова введено до складу Державної ради безпеки.

Провладні ЗМІ відзначають, що посада віце-прем’єра Туркменістану з’явилася у день призначення Сердара Бердимухамедова.

До його обов’язків входитиме відстеження та впровадження провідних технологій у головні сфери життя суспільства – охорону здоров’я, освіту, економіку тощо.

Також новоспечений віце-прем’єр очолив Вищу контрольної палати країни.

До цього Сердар Бердимухамедов роками працював у різних держструктурах, а з зими 2020 року був міністром промисловості.

У Туркменістані заборонили слово “коронавірус”

Незадовго після початку пандемії, у березні 2020 року в Туркменістані заборонили слово “коронавірус”.

Офіційна заборона стосується Міністерства охорони здоров’я та усіх ЗМІ країни: також за носіння медичної маски у громадських місцях можуть затримати правоохоронці.

Станом на лютий 2021 року у Туркменістані не зареєстровано жодного випадку Covid-19.

Джерело: Turkmenportal