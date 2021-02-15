ВТО впервые в истории возглавила женщина

Генеральным директором Всемирной торговой организации стала бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.
Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, а также первой представительницей Африки на должности главы ВТО в истории организации.
К выполнению своих полномочий Оконджо-Ивеала приступит 1 марта.
BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.
Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.
Her term starts on the 1st of March 2021.
More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id
— WTO (@wto) February 15, 2021
Предыдущий гендиректор бразилец Роберто Азеведо покинул пост 31 августа 2020 года.
Назначение Оконджо-Ивеалы в конце 2020 года заблокировала администрация Дональда Трампа. После прихода к власти Джо Байдена в Вашингтоне пересмотрели свою позицию.
Нгози Оконджо-Ивеала в последнее время была главой Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. До этого она 25 лет работала во Всемирном банке и дважды возглавляла министерство финансов Нигерии.
Поддержка инициативы ВТО
В январе стало известно, что Украина поддержала инициативу ВТО касательно Всемирной продовольственной программы ООН.
Страна вместе с США, Японией, Великобританией и другими государствами не будет вводить ограничения на экспорт пищи.
Всемирная продовольственная программа ООН является крупнейшей гуманитарной организацией, которая ежегодно обеспечивает около 4 млн тонн продуктов питания для бедных слоев населения в развивающихся странах.
Источник: WTO
Фото: Getty Images