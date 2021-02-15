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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

ВТО впервые в истории возглавила женщина

Генеральным директором Всемирной торговой организации стала бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Нгозі Оконджо-Івеала_СОТ_Ngozi Okonjo-Iweala

Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, а также первой представительницей Африки на должности главы ВТО в истории организации.

К выполнению своих полномочий Оконджо-Ивеала приступит 1 марта.

Предыдущий гендиректор бразилец Роберто Азеведо покинул пост 31 августа 2020 года.

Назначение Оконджо-Ивеалы в конце 2020 года заблокировала администрация Дональда Трампа. После прихода к власти Джо Байдена в Вашингтоне пересмотрели свою позицию.

Нгози Оконджо-Ивеала в последнее время была главой Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. До этого она 25 лет работала во Всемирном банке и дважды возглавляла министерство финансов Нигерии.

Поддержка инициативы ВТО

В январе стало известно, что Украина поддержала инициативу ВТО касательно Всемирной продовольственной программы ООН.

Страна вместе с США, Японией, Великобританией и другими государствами не будет вводить ограничения на экспорт пищи.

Всемирная продовольственная программа ООН является крупнейшей гуманитарной организацией, которая ежегодно обеспечивает около 4 млн тонн продуктов питания для бедных слоев населения в развивающихся странах.

Источник: WTO

Фото: Getty Images

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