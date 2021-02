ВТО впервые в истории возглавила женщина

Генеральным директором Всемирной торговой организации стала бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, а также первой представительницей Африки на должности главы ВТО в истории организации.

К выполнению своих полномочий Оконджо-Ивеала приступит 1 марта.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.

Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.

Her term starts on the 1st of March 2021.

More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id

— WTO (@wto) February 15, 2021