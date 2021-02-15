СОТ уперше в історії очолила жінка

Генеральним директором Світової організації торгівлі стала колишній міністр фінансів Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала.

Оконджо-Івеала стала першою жінкою, а також першою представницею Африки на посаді глави СОТ в історії організації.

До виконання своїх повноважень Оконджо-Івеала стане 1 березня.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General. Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO. Her term starts on the 1st of March 2021. More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id — WTO (@wto) February 15, 2021

Попередній гендиректор бразилець Роберто Азеведо покинув пост 31 серпня 2020 року.

Призначення Оконджо-Івеали наприкінці 2020 року заблокувала адміністрація Дональда Трампа. Після приходу до влади Джо Байдена у Вашингтоні переглянули свою позицію.

Нгозі Оконджо-Івеала останнім часом була главою Глобального альянсу з вакцин та імунізації. До цього вона 25 років працювала у Світовому банку та двічі очолювала міністерство фінансів Нігерії.

Підтримка ініціативи СОТ

У січні стало відомо, що Україна підтримала ініціативу СОТ щодо Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Країна разом із США, Японією, Великою Британією та іншими державами не вводитиме обмеження на експорт їжі.

Всесвітня продовольча програма ООН є найбільшою гуманітарною організацією, яка щорічно забезпечує близько 4 млн тонн продуктів харчування для бідних верств населення в країнах, що розвиваються.

Джерело: WTO

Фото: Getty Images