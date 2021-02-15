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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

СОТ уперше в історії очолила жінка

Генеральним директором Світової організації торгівлі стала колишній міністр фінансів Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала.

Нгозі Оконджо-Івеала_СОТ_Ngozi Okonjo-Iweala

Оконджо-Івеала стала першою жінкою, а також першою представницею Африки на посаді глави СОТ в історії організації.

До виконання своїх повноважень Оконджо-Івеала стане 1 березня.

Попередній гендиректор бразилець Роберто Азеведо покинув пост 31 серпня 2020 року.

Призначення Оконджо-Івеали наприкінці 2020 року заблокувала адміністрація Дональда Трампа. Після приходу до влади Джо Байдена у Вашингтоні переглянули свою позицію.

Нгозі Оконджо-Івеала останнім часом була главою Глобального альянсу з вакцин та імунізації. До цього вона 25 років працювала у Світовому банку та двічі очолювала міністерство фінансів Нігерії.

Підтримка ініціативи СОТ

У січні стало відомо, що Україна підтримала ініціативу СОТ щодо Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Країна разом із США, Японією, Великою Британією та іншими державами не вводитиме обмеження на експорт їжі.

Всесвітня продовольча програма ООН є найбільшою гуманітарною організацією, яка щорічно забезпечує близько 4 млн тонн продуктів харчування для бідних верств населення в країнах, що розвиваються.

Джерело: WTO

Фото: Getty Images

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