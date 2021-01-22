Україна підтримала ініціативу СОТ щодо Всесвітньої продовольчої програми

Україна не буде обмежувати та забороняти експорт продуктів харчування, якщо їх закуповуватиме для гуманітарних цілей Всесвітня продовольча програма ООН.

Це найбільша гуманітарна організація, яка щорічно забезпечує близько чотирьох млн тонн продуктів харчування бідних верств населення у країнах, що розвиваються.

Таким чином Україна підтримала спільну заяву близько 80 членів Світової організації торгівлі. У ній зазначається, що низка країн, зокрема США, Японія та Велика Британія не вводитимуть обмеження на експорт їжі.

Глава Мінекономіки Ігор Петрашко зазначив, що Україна цінує зусилля Всесвітньої продовольчої програми ООН щодо подолання голоду та поліпшення якості рівня життя.

За його словами, обмеження експорту їжі може ускладнити надання гуманітарної допомоги бідним верствам населення.

Через пандемію коронавірусу в світі погіршується становище бідного населення. Зокрема, це відбувається через обмеження експорту сільськогосподарської продукції у низці країн.

Через пандемію Covid-19 постраждав туризм

Через пандемію Covid-19 у перші десять місяців 2020 року туристична галузь зазнала збитків у розмірі $935 млрд. Це повернуло туризм до рівня, який був у 1990 році.

В ООН прогнозують, що у 2021 році сфера туризму частково відновиться, проте повернутися до показників 2019 року сфера зможе через чотири роки.

Джерело: Мінекономіки