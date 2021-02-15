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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

В Греции мужчина умер спустя восемь минут после прививки против Covid-19

В Греции спустя восемь минут после прививки против коронавируса умер 85-летний мужчина. Инцидент произошел в больнице при университете Ираклиона.

прививка

Мужчина сидел в приемной после прививки и внезапно упал. К нему подбежали врачи и сразу транспортировали в реанимацию, однако спасти пациента не удалось.

По предварительным данным, мужчина умер не от прививки или аллергии на нее, а по другим причинам.

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Чтобы установить точную причину смерти мужчины, врачи потребовали провести срочную судебно-медицинскую экспертизу.

В Польше 11 человек умерли после прививки против Covid-19

Государственная санитарная инспекция в Польше после проведения 1,7 млн прививок от Covid-19 зафиксировала 1,5 тыс. случаев побочных эффектов, из них 11 закончились летально.

По меньшей мере в двух из 11 летальных случаев врачи сомневаются в их связи с предварительно сделанной прививкой.

Источник: ERT

Фото: Depositphotos

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