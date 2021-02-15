У Греції чоловік помер через вісім хвилин після щеплення проти Covid-19

У Греції через вісім хвилин після щеплення проти коронавірусу помер 85-річний чоловік. Інцидент стався в лікарні при університеті Іракліону.

Чоловік сидів у приймальні після щеплення і раптово впав. До нього підбігли лікарі та одразу транспортували в реанімацію, проте врятувати пацієнта не вдалося.

За попередніми даними, чоловік помер не від щеплення або алергії на неї, а через іншу причину.

Щоб встановити точну причину смерті чоловіка, лікарі вимагають провести термінову судово-медичну експертизу.

У Польщі 11 людей померли після щеплення проти Covid-19

Державна санітарна інспекція в Польщі після проведення 1,7 млн щеплень від Covid-19 зафіксувала 1,5 тис. випадків побічних ефектів, з них 11 закінчилися летально. Щонайменше у двох з 11 летальних випадків лікарі мають сумнів щодо їх зв’язку з попередньо зробленим щепленням.

Джерело: ERT