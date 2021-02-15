Міністр закордонних справ Перу Елізабет Астете оголосила про відставку у зв’язку зі скандалом щодо вакцинації. Очільниця МЗС отримала щеплення від коронавірусу позачергово.
Першу дозу китайської вакцини Sinopharm Астете ввели до початку масової вакцинації, коли препарат ще не затвердили у країні. Вона пояснила це тим, що контактувала з людьми, які хворіли на коронавірус, тому вирішила вакцинуватися без черги.
Міністр повідомила, що визнає свою провину та не буде проходити другий етап вакцинації.
– Я визнаю, що допустила серйозну помилку, саме тому вирішила не отримувати другу дозу. З зазначених причин я представила президенту заяву про відставку.
Declaración pública. pic.twitter.com/yFbtGzjHMG
— Elizabeth Astete Rodríguez (@E_AsteteR) February 15, 2021
Коронавірус у світі
У світі зафіксовано 108 153 741 випадок коронавірусу. За час пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 381 295 пацієнтів.
Найбільше хворих зафіксовано у США, Індії та Бразилії. Про це свідчать дані ВООЗ станом на 14 лютого.
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Фото: Елізабет Астете