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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Вакцинувалася без черги: очільниця МЗС Перу подала у відставку

Міністр закордонних справ Перу Елізабет Астете оголосила про відставку у зв’язку зі скандалом щодо вакцинації. Очільниця МЗС отримала щеплення від коронавірусу позачергово.

голова МЗС Перу Елізабет Астете

Першу дозу китайської вакцини Sinopharm Астете ввели до початку масової вакцинації, коли препарат ще не затвердили у країні. Вона пояснила це тим, що контактувала з людьми, які хворіли на коронавірус, тому вирішила вакцинуватися без черги.

Міністр повідомила, що визнає свою провину та не буде проходити другий етап вакцинації.

– Я визнаю, що допустила серйозну помилку, саме тому вирішила не отримувати другу дозу. З зазначених причин я представила президенту заяву про відставку.

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Коронавірус у світі

У світі зафіксовано 108 153 741 випадок коронавірусу. За час пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 381 295 пацієнтів.

Найбільше хворих зафіксовано у США, Індії та Бразилії. Про це свідчать дані ВООЗ станом на 14 лютого.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Фото: Елізабет Астете

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