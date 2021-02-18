Нацгвардейцы будут оставаться в Вашингтоне из-за рисков беспорядков

Около 5 000 военнослужащих Национальной гвардии будут оставаться в Вашингтоне до 12 марта из-за рисков новых беспорядков в столице США.

Эти риски связаны с разговорами сторонников теории заговора QAnon, которые считают, что 4 марта может состояться инаугурация бывшего президента Дональда Трампа. Хотя кресло в Белом доме уже занял Джо Байден.

Призывы собраться у Капитолия на инаугурацию Трампа распространяются в социальных сетях.

Читайте В США взорвали здание бывшего казино Трампа

Просьба продлить срок пребывания военных в Вашингтоне подала полиция Капитолия.

Пентагон работает с соответствующими правоохранительными органами, чтобы определить, как выглядит соответствующее присутствие сил сейчас.

9 января суд в США арестовали шамана QAnon Джейка Анджели, который принимал участие в штурме на Капитолий. Ему предъявили обвинение в умышленном проникновении на закрытую территорию и нарушении общественного порядка.

Анджели был в первых рядах демонстрантов, ворвавшихся в Капитолий.