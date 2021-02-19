Главы компаний Facebook, Twitter и Google дадут показания по делу о дезинформации в сети. Слушания пройдут в Комитете Палаты представителей США по энергетике и торговле.
На слушаниях будут присутствовать руководитель Facebook Марк Цукерберг, глава Twitter Джек Дорси и гендиректор Google Сундар Пичаи.
— Слишком долго крупные технологические компании не признавали роль, которую они сыграли в распространении заведомо ложной информации для своей онлайн-аудитории, — отмечают представители Комитета.
Руководителей заслушают 25 марта 2021 года в дистанционном режиме.
Во время встречи затронут темы распространение в сети ложной информации о коронавирусе и во время президентских выборов в США.
Штрафы для Facebook
В феврале 2021 года антимонопольный регулятор Италии оштрафовал компанию Facebook на €7 млн.
Меры ввели за использование недобросовестных практик.
Подробнее об ограничениях для Facebook читайте на Фактах ICTV.
Источник: The Hill