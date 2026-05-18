За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 220 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 18 мая 2026 года

личного состава — около 1 350 010 (+1 220);

танков — 11 939 (+1);

боевых бронированных машин — 24 583 (+5);

артиллерийских систем — 42 262 (+47);

РСЗО — 1 792 (+2);

средств ПВО — 1 386 (+2);

самолетов — 437;

вертолетов — 353 (+1);

наземных робототехнических комплексов — 1 415 (+5);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 297 057 (+1 603);

крылатых ракет — 4 628;

кораблей/катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 97 338 (+220);

специальной техники — 4 200 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 545-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

