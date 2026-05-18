Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 18 мая: ВСУ уничтожили 1 220 оккупантов и вертолет
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 220 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 18 мая 2026 года
- личного состава — около 1 350 010 (+1 220);
- танков — 11 939 (+1);
- боевых бронированных машин — 24 583 (+5);
- артиллерийских систем — 42 262 (+47);
- РСЗО — 1 792 (+2);
- средств ПВО — 1 386 (+2);
- самолетов — 437;
- вертолетов — 353 (+1);
- наземных робототехнических комплексов — 1 415 (+5);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 297 057 (+1 603);
- крылатых ракет — 4 628;
- кораблей/катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 97 338 (+220);
- специальной техники — 4 200 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 545-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.