Посадка ровера Perseverance на Марс: реакция Байдена

Президент США Джо Байден поздравил команду NASA с успешным приземлением ровера Perseverance на Марс.

После приземления марсохода Байден позвонил главе администрации NASA Стиву Юрчику и поздравил всех участников космической миссии.

Глава администрации NASA оценил событие как одно из самых решающих для исследования космоса. Он отметил, что благодаря этому человечество сможет лучше изучить и исследовать Марс.

Президент США отметил на своей странице в Twitter, что для науки нет ничего невозможного.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k

— President Biden (@POTUS) February 18, 2021