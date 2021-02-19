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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Посадка ровера Perseverance на Марс: реакція Байдена

Президент США Джо Байден привітав команду NASA з успішним приземленням ровера Perseverance на Марс.

Посадка ровера Perseverance на Марс: реакція Байдена

Після приземлення марсохода Байден подзвонив голові адміністрації NASA Стіву Юрчику та привітав всіх учасників космічної місії.

Глава адміністрації NASA оцінив подію як одну з найбільш вирішальних для дослідження космосу. Він зазначив, що завдяки цьому людство зможе краще вивчити та дослідити Марс.

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Президент США зазначив на своїй сторінці в Twitter, що для науки немає нічого неможливого.

NASA посадила на Марс ровер

18 лютого космічна організація NASA успішно посадила на Марс ровер Perseverance. Завдяки цьому організація зможе дослідити планету, оскільки ровер доставить на Землю зразки Марса.

Під час посадки космічний марсохід зробив фотографії Марса. Сама посадка пройшла в прямому ефірі. Ровер сів на Марс за сім хвилин. За цей час він увійшов в атмосферу та приземлився на поверхню.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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