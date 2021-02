Посадка ровера Perseverance на Марс: реакція Байдена

Президент США Джо Байден привітав команду NASA з успішним приземленням ровера Perseverance на Марс.

Після приземлення марсохода Байден подзвонив голові адміністрації NASA Стіву Юрчику та привітав всіх учасників космічної місії.

Глава адміністрації NASA оцінив подію як одну з найбільш вирішальних для дослідження космосу. Він зазначив, що завдяки цьому людство зможе краще вивчити та дослідити Марс.

Президент США зазначив на своїй сторінці в Twitter, що для науки немає нічого неможливого.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k

— President Biden (@POTUS) February 18, 2021