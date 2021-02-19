В Польше будут бесплатно вакцинировать украинцев без медстраховки

В Польше будут бесплатно вакцинировать от коронавируса граждан Украины, которые не имеют медицинской страховки.

Иностранцев, которые легально находятся на территории Польши, будут иммунизировать на тех же условиях, что и граждан Польши.

Для этого достаточно предъявить паспорт. Украинцев и всех желающих будут вакцинировать за счет бюджета страны.

Бесплатная прививка иностранцев будет на третьем этапе иммунизации, когда будут вакцинировать людей, не входящих в группы риска. Сейчас в стране идет нулевой и первый этап кампании.

Польша вакцинировала 2,5 млн человек

В Польше сделали вакцинацию от коронавируса уже 2,5 млн гражданам. Иммунизация здесь началась в конце 2020 года.

Польша пользуется услугами пяти производителей вакцины от коронавируса, для иммунизации населения в стране в целом закупили более 90 млн доз медицинских препаратов.