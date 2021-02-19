У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть українців без медстраховки

У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу громадян України, які не мають медичної страховки.

Іноземців, які легально перебувають на території Польщі, імунізуватимуть на тих же умовах, що й громадян Польщі.

Для цього достатньо пред’явити паспорт. Українців та всіх охочих вакцинуватимуть за кошти бюджету країни.

Безкоштовне щеплення іноземців буде на третьому етапі імунізації, коли вакцинуватимуть людей, які не входять до груп ризику. Зараз у країні триває нульовий та перший етап кампанії.

Польща вакцинувала 2,5 млн людей

У Польщі зробили вакцинацію від коронавірусу вже 2,5 млн громадянам. Імунізація тут почалася наприкінці 2020 року.

Польща користується послугами п’яти виробників вакцини від коронавірусу, для імунізації населення у країні загалом закупили понад 90 млн доз медичних препаратів.