PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть українців без медстраховки

У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу громадян України, які не мають медичної страховки.

У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть українців без медстраховки

Іноземців, які легально перебувають на території Польщі, імунізуватимуть на тих же умовах, що й громадян Польщі.

Для цього достатньо пред’явити паспорт. Українців та всіх охочих вакцинуватимуть за кошти бюджету країни.

Читайте
У Польщі розповіли, коли зможуть перепродати Україні вакцину від коронавірусу

Безкоштовне щеплення іноземців буде на третьому етапі імунізації, коли вакцинуватимуть людей, які не входять до груп ризику. Зараз у країні триває нульовий та перший етап кампанії.

Польща вакцинувала 2,5 млн людей

У Польщі зробили вакцинацію від коронавірусу вже 2,5 млн громадянам. Імунізація тут почалася наприкінці 2020 року.

Польща користується послугами п’яти виробників вакцини від коронавірусу, для імунізації населення у країні загалом закупили понад 90 млн доз медичних препаратів.

Джерело: Укрінформ

Фото: Pixabay

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору