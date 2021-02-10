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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Самолет МАУ могли сбить намеренно: Канада получила секретную запись из Ирана

Канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, где человек, которого источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

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По словам лица, голос которого похож на главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, есть тысячи возможностей объяснить сбивание самолета, и одной из таких может быть преднамеренное нападение на него двумя или тремя разведчиками.

Кроме того, человек на записи утверждает, что политическое и военное руководства Ирана могут никогда не раскрыть правду о катастрофе.

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Специальный представитель премьер-министра Канады Ральф Гудейл заявил, что правительство и разведывательные органы страны получили копию аудиозаписи еще в ноябре. Он добавил, что канадские спецслужбы оценивают подлинность записи и рассматривают все доказательства.

8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины двумя ракетами класса земля-воздух, в результате чего погибли все 176 человек на борту, в том числе 11 граждан Украины.

Как произошла авиакатастрофа самолета МАУ, на каком этапе расследование и выплатят ли родственникам погибших в авиакатастрофе компенсации, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: CBC News

Фото: Getty Images

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