Канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, где человек, которого источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

По словам лица, голос которого похож на главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, есть тысячи возможностей объяснить сбивание самолета, и одной из таких может быть преднамеренное нападение на него двумя или тремя разведчиками.

Кроме того, человек на записи утверждает, что политическое и военное руководства Ирана могут никогда не раскрыть правду о катастрофе.

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Специальный представитель премьер-министра Канады Ральф Гудейл заявил, что правительство и разведывательные органы страны получили копию аудиозаписи еще в ноябре. Он добавил, что канадские спецслужбы оценивают подлинность записи и рассматривают все доказательства.

8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины двумя ракетами класса земля-воздух, в результате чего погибли все 176 человек на борту, в том числе 11 граждан Украины.

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Источник: CBC News