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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

ВОЗ рекомендует тщательно изучить передачи Covid-19 от первого зараженного

Экспертная панель Всемирной организации здравоохранения рекомендует тщательно исследовать начало распространения коронавирусной инфекции в Ухане.

ВОЗ рекомендует тщательно изучить передачи Covid-19 от первого зараженного

Всемирная организация попросит цепочку контактов с первым зараженным, заболевание которого обнаружили 8 декабря 2019 года.

Личность первого пациента с коронавируса пока не установлена, но в ВОЗ считают, что это мужчина лет 40, который живет с женой и ребенком, не имея за спиной экзотических путешествий и контактов.

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ВОЗ также хочет исследовать цепочку поставок к продавцам морепродуктов в Ухане в декабре 2019 года.

Кроме этого, ученые удивлены, что китайцы не провели рудиментарные исследования начала эпидемии до сих пор. Организация считает такие действия странными и неправдоподобными.

Несколькими днями ранее в ВОЗ сообщили, что маловероятно, что коронавирус могли завезти в Китай из другой страны в замороженных продуктах или в какой-то другой способ.

По словам главы группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, в КНР были обнаружены лишь единичные случаи коронавируса в замороженных продуктах, и их не могли завезти в страну в 2019 году, когда в мире не фиксировали Covid-19 ни в одном месте.

Источник: CNN

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