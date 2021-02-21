ВООЗ рекомендує ретельніше вивчити передання Covid-19 від першого зараженого

Експертна панель Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендує ретельніше дослідити початок поширення коронавірусної інфекції в Ухані.

Всесвітня організація запросить ланцюжок контактів з першим зараженим, захворювання якого виявили 8 грудня 2019 року.

Особистість першого пацієнта з коронавірусом поки не встановлена, але у ВООЗ вважають, що це чоловік років 40, який живе з дружиною і дитиною, не маючи за спиною екзотичних подорожей і контактів.

ВООЗ також хоче дослідити ланцюжок поставок до продавців морепродуктів в Ухані в грудні 2019 року.

Крім цього, вчені здивовані, що китайці не провели рудиментарні дослідження початку епідемії досі. Організація вважає такі дії дивними та неправдоподібними.

Кількома днями раніше у ВООЗ повідомили, що малоймовірно, що коронавірус могли завезти до Китаю з іншої країни у заморожених продуктах чи в якийсь інший спосіб.

За словами голови групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, в КНР були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни у 2019 році, коли у світі не фіксували Covid-19 у жодному місці.