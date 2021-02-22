Польша может вернуться к части карантинных ограничений, которые недавно были сняты. В частности, рассматривают закрытие горнолыжных курортов и спортивной инфраструктуры.
Правительство хочет принять такое решение в связи с ожидаемым увеличением количества новых случаев коронавируса в стране. Поэтому хотят закрыть те сферы, которые меньше всего влияют на экономику страны.
Власти Польши отмечают, что восстановление ограничений является обязательным, поскольку в марте и апреле ожидается непрерывное увеличение новых случаев коронавируса.
Также Польша рассматривает введение обязательного теста на коронавирус для въезда в страну.
В случае принятия такого решения, чтобы въехать в Польшу и не попасть на карантин, придется показать отрицательный результат теста на границе.
Источник: RMF24