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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

В Польше планируют усилить карантин: что закроют

Польша может вернуться к части карантинных ограничений, которые недавно были сняты. В частности, рассматривают закрытие горнолыжных курортов и спортивной инфраструктуры.

Карантин в Украине

Правительство хочет принять такое решение в связи с ожидаемым увеличением количества новых случаев коронавируса в стране. Поэтому хотят закрыть те сферы, которые меньше всего влияют на экономику страны.

Власти Польши отмечают, что восстановление ограничений является обязательным, поскольку в марте и апреле ожидается непрерывное увеличение новых случаев коронавируса.

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Также Польша рассматривает введение обязательного теста на коронавирус для въезда в страну.

В случае принятия такого решения, чтобы въехать в Польшу и не попасть на карантин, придется показать отрицательный результат теста на границе.

Источник: RMF24

Фото: Dreamstime

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