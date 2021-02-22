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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

У Польщі планують посилити карантин: що закриють

Польща може повернутись до частини карантинних обмежень, які нещодавно були зняті. Зокрема, розглядають закриття гірськолижних курортів та спортивної інфраструктури.

Карантин в Украине

Уряд хоче ухвалити таке рішення у зв’язку з очікуваним збільшенням кількості нових випадків коронавірусу в країні. Тож закрити хочуть ті сфери, які менше впливають на економіку країни.

Влада Польщі наголошує, що відновлення обмежень є обов’язковим, оскільки у березні та квітні очікується безперервне збільшення нових випадків коронавірусу.

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Також Польща розглядає запровадження обов’язкового тесту на коронавірус для в’їзду в країну.

У разі ухвалення такого рішення, аби в’їхати до Польщі і не потрапити на карантин, доведеться показати негативний результат тесту на кордоні.

Джерело: RMF24

Фото: Dreamstime

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