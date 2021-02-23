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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

В Ираке ликвидировали семерых боевиков ИГИЛ

Авиаудары международной коалиции по борьбе с ИГИЛ ликвидировали в Ираке семь боевиков. Об этом сообщили иракские военные.

В Ираке ликвидировали семерых боевиков ИГИЛ

Согласно информации разведки, самолеты международной коалиции нанесли восемь авиаударов по позициям Исламского государства в пересеченной местности Вади аль-Шай в южной части провинции.

Иракские военные отправились к месту удара и нашли тела семерых боевиков в дополнение к двум поясам со взрывчаткой, боеприпасам и тайнику с оружием.

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В горных и труднодоступных регионах на север от Багдада уже несколько месяцев активно действуют боевики ИГИЛ, несмотря на регулярные военные операции, направленные на борьбу с ними.

В целом ситуация безопасности в Ираке улучшается с момента победы над ИГИЛ в 2017 году.

В ноябре представители группировки ИГИЛ напали на военных и жителей в Ираке, в результате чрезвычайного происшествия погибли 11 человек.

Они атаковали пункт наблюдения на запад от столицы страны Багдада.

Источник: Синьхуа

Фото: Depositphotos

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