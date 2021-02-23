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Анастасія Дячкіна |

В Іраку ліквідували сімох бойовиків ІДІЛ

Авіаудари міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ ліквідували в Іраку сімох бойовиків. Про це повідомили іракські воєнні.

В Іраку ліквідували сімох бойовиків ІДІЛ

Згідно з інформацією розвідки, літаки міжнародної коаліції завдали вісім авіаударів по позиціях Ісламської держави в пересіченій місцевості Ваді аль-Шай в південній частині провінції.

Іракські військові вирушили до місця удару й знайшли тіла сімох бойовиків на додачу до двох поясів з вибухівкою, боєприпасів та тайника зі зброєю.

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У гірських та важкодоступних регіонах на північ від Багдада вже кілька місяців активно діють бойовики ІДІЛ, попри регулярні військові операції, направлені на боротьбу із ними.

Загалом безпекова ситуація в Іраку покращується з часу перемоги над ІДІЛ у 2017 році.

У листопаді представники угруповання ІДІЛ напали на військових і місцевих мешканців в Іраку, внаслідок надзвичайної події загинуло 11 людей.

Вони атакували пункт спостереження на захід від столиці країни Багдада.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Depositphotos

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