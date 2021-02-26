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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Pfizer начнет испытания вакцины на детях с 5 лет

Американская фармацевтическая компания Pfizer проведет испытания вакцины на детях. В исследованиях примут участие несовершеннолетние с пяти лет.

Pfizer начнет испытания вакцины на детях с 5 лет

Об этом сообщил генеральный директор компании Альберт Бурла. По его словам, результаты исследования ожидают получить до конца года.

Ранее фармкомпания уже объявляла об испытаниях препарата на детях, однако тогда возрастной диапазон составлял 12-15 лет. В январе завершилась регистрация участников.

— Мы также планируем начать педиатрические исследования для младшего возраста — от 5 до 11 лет, и я считаю, что мы должны иметь данные об этой популяции до конца года, — сказал Бурла.

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Третья доза вакцины Pfizer

Компания Pfizer заявила о начале исследования по эффективности введения третьей дозы вакцины. Испытания с участием 144 человек пройдут в США.

Производители считают, что третья инъекция может создать большую защиту от мутаций коронавируса.

Источник: CNBC

Фото: Depositphotos

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