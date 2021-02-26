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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Pfizer розпочне випробування вакцини на дітях з 5 років

Американська фармацевтична компанія Pfizer проведе випробування вакцини на дітях. У дослідженнях братимуть участь неповнолітні з п’яти років.

Pfizer розпочне випробування вакцини на дітях з 5 років

Про це повідомив генеральний директор компанії Альберт Бурла. За його словами, результати  дослідження очікують отримати до кінця року.

Раніше фармкомпанія уже оголошувала про випробування препарату на дітях, однак тоді віковий діапазон складав 12-15 років. У січні завершилась реєстрація учасників.

– Ми також плануємо розпочати педіатричні дослідження для молодшого віку – від 5 до 11 років, і я вважаю, що ми повинні мати дані про цю популяцію до кінця року, – сказав Бурла.

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Третя доза вакцини Pfizer

Компанія Pfizer заявила про початок дослідження щодо ефективності введення третьої дози вакцини. Випробування за участі 144 людей пройдуть у США.

Виробники вважають, що третя ін’єкція може створити більший захист від мутацій коронавірусу.

Джерело: CNBC

Фото: Depositphotos

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