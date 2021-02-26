Члени ЄС домовилися про розробку паспортів вакцинації

Європейський Союз погодив використання паспортів вакцинації. Про це на саміті ЄС повідомила Ангела Меркель – канцлер Німеччини.

За її словами, для впровадження сертифікатів вакцинації необхідно щонайменше три місяці. Члени ЄС сподіваються, що вони будуть готові до літа.

Ангела Меркель підкреслила, що такий крок не означає, що відтепер подорожувати зможуть лише вакциновані від коронавірусу. Однак люди, які отримали щеплення, матимуть певні переваги.

Наразі політичного рішення щодо паспортів вакцинації на рівні ЄС не ухвалено. Країни лише домовились про необхідність створення сертифікатів, які будуть визнавати на території різних країн.

Для цього планують створити спеціальний реєстр громадян і кожному присвоїти QR-код.

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Напередодні ЄС збільшив фінансування Covax – глобальної ініціативи з поширення вакцини від коронавірусу. Члени Євросоюзу виділять додатково €500 млн, загальна сума складе €1 млрд.