Невеста убитого журналиста Хашогджи призвала наказать саудовского принца

Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи Хатидже Дженгиз призвала администрацию президента США Джо Байдена наказать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Несколько дней назад служба разведки США опубликовала отчет, согласно которому именно принц Мухаммед одобрил убийство журналиста. После публикации США ввели визовые санкции относительно 76 саудовцев, которые были непосредственно причастны к убийству журналиста. Однако среди них нет наследственного принца, к нему не применили визовые, финансовые или другие санкции.

— Правда раскрыта еще раз и официально подтверждена. Однако этого недостаточно, поскольку правда будет иметь значение только тогда, когда она будет служить достижению справедливости, — сказала невеста погибшего журналиста Хатидже Дженгиз.

Дженгиз призвала администрацию Джо Байдена наказать 35-летнего принца Мухаммеда, чтобы добиться справедливости и предотвратить подобные трагические ситуации в будущем.

Администрация Байдена готовится обнародовать новую политику относительно Эр-Рияда, самого крупного города и столицы Саудовской Аравии. Президент США сообщил, что уже предупредил короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда об этом.

— Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека, — сказал Джо Байден.

Администрация Байдена также объявила о прекращении военной поддержки США войны в Йемене под руководством Саудовской Аравии, однако страна и дальше будет снабжать королевство оборонительным оружием.

Убийство Хашкаджи

2 октября 2018 года Джамаль Хашкаджи поехал в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ему нужно было получить документ для заключения повторного брака с Хатидже Дженгиз. Его невесте не разрешили зайти в помещение. Девушка ждала журналиста возле консульства до полуночи, однако он так и не вышел из здания.

Спустя 18 дней власти Cаудовской Аравии через государственное информационное агентство объявили, что журналист якобы погиб в результате драки. Вскоре прокуратура королевства признала, что убийство Хашкаджи было преднамеренным.

26 февраля 2021 года разведывательная служба США опубликовала отчет, в котором сообщается, что убийство Джамаля Хашкаджи организовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Разведка до сих пор не знает, когда именно саудовцы решили причинить вред отцу пятерых детей. Однако в то же время они уверены, что операцию спланировали заранее, поскольку к ней провели тщательную подготовку. Тело убитого журналиста так и не нашли.