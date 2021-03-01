Наречена вбитого журналіста Хашогджі закликала покарати саудівського принца

Наречена вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашогджі Хатідже Дженгіз закликала адміністрацію президента США Джо Байдена покарати наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда.

Декілька днів тому служба розвідки США опублікувала звіт, згідно з яким саме принц Мухаммед схвалив вбивство журналіста. Після публікації США ввели візові санкції щодо 76 саудівців, які були безпосередньо причетні до вбивства журналіста. Однак серед них немає спадкового принца, до нього не застосували візові, фінансові або інші санкції.

– Правда офіційно підтверджена. Однак цього недостатньо, оскільки правда матиме значення лише тоді, коли вона служитиме досягненню справедливості, – сказала наречена загиблого журналіста Хатідже Дженгіз.

Дженгіз закликала адміністрацію Джо Байдена покарати 35-річного принца Мухаммеда, щоб домогтися справедливості та запобігти подібним трагічним ситуаціям в майбутньому.

Адміністрація Байдена готується оприлюднити нову політику щодо Ер-Ріяда, найбільшого міста і столиці Саудівської Аравії. Президент США повідомив, що вже попередив короля Салмана ібн Абдул-Азіз Аль Сауда про це.

– Ми збираємося залучити їх до відповідальності за порушення прав людини, – сказав Джо Байден.

Адміністрація Байдена також оголосила про припинення військової підтримки США війни в Ємені під керівництвом Саудівської Аравії, проте країна і надалі забезпечуватиме королівство оборонною зброєю.

Вбивство Хашогджі

2 жовтня 2018 року Джамаль Хашогджі поїхав до в консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Йому потрібно було отримати документ для укладання повторного шлюбу з Хатідже Дженгіз. Його нареченій не дозволили зайти в приміщення. Дівчина чекала журналіста біля консульства до півночі, проте він так і не вийшов з будівлі.

Через 18 днів влада Cаудовскої Аравії через державне інформаційне агентство оголосила, що журналіст нібито загинув через бійку. Незабаром прокуратура королівства визнала, що вбивство Хашогджі було навмисним.

26 лютого 2021 року розвідувальна служба США опублікувала звіт, в якому повідомляється, що вбивство Джамаля Хашогджі організував наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман.

Розвідка досі не знає, коли саме саудівці вирішили заподіяти шкоду батькові п’ятьох дітей. Однак водночас вони впевнені, що операцію спланували заздалегідь, оскільки до неї провели ретельну підготовку. Тіло вбитого журналіста так і не знайшли.