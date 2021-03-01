Сардиния стала первым регионом Италии, в котором ввели белую зону карантина.

На острове отменили много ограничений, тогда как другие регионы причислили к оранжевой или красной зоне из-за резкого роста количества заболевших коронавирусом.

С 1 марта бары Сардинии могут работать до 21.00, а рестораны – до 23.00 – за полчаса до начала ночного комендантского часа. На остальной территории страны комендантский час начинается в 22.00.

Несмотря на это, на острове необходимо обязательно носить защитные маски и сохранять социальную дистанцию.

По словам президента Сардинии Кристиана Солинаса, если положительная динамика сохранится в течение следующей недели, тогда снова откроют тренажерные залы, бассейны, кинотеатры и театры.

– Белая зона не означает освобождение от всех ограничений. Это мотивация для соблюдения всех мер безопасности, – сказал он.

На острове, где проживает 1,6 миллиона человек, 28 февраля зарегистрировали 77 новых случаев Covid-19.

Между тем эксперты опасаются, что Италия приближается к третьей волне болезни. Там 28 февраля зарегистрировали еще 17 455 новых случаев коронавируса.

В этот же день 192 человека не смогли преодолеть Covid-19. Общее количество погибших в Италии – 97 699 – является самой высокой на территории материковой Европы.

Кипр причислил Украину к серой зоне

С 1 марта Кипр причислил Украину к серой зоне. Теперь украинцам запрещено пересекать границу Кипра.

В посольстве Украины отмечают, что список стран серой зоны будет обновляться еженедельно.