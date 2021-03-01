В Великобритании ищут загадочного больного бразильским штаммом коронавируса.

В стране пытаются найти одного из шести носителей мутировавшего вируса, который не предоставил свои данные для тестовой карты, которая заполняется перед тем, как сделать тест на Covid-19.

Результаты теста были готовы еще 14 февраля, теперь всех, кто сдавал тесты 12-13 февраля и не заполнял регистрационную карточку просят срочно сообщить об этом.

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Также власти пытаются найти информацию обо всех пассажирах рейса, прибывшего в страну из бразильского Сан-Пауло транзитом через Цюрих 10 февраля.

Такие жесткие меры власти принимают из-за того, что бразильский штамм коронавируса обладает способностью избегать иммунного ответа организма и быстро распространяется.

Вакцинация от новых штаммов коронавируса

Новые мутации Covid-19 действительно способны значительно снижать эффективность уже существующих вакцин.

Именно поэтому адаптированные виды вакцин будут проходить регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств быстрее, чем первоначальные препараты.

Официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лоонела отметила, что для создания адаптированных вариантов вакцин не нужно будет начинать разработку и исследования с самого начала, достаточно доработать уже существующий вариант.