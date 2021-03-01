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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Перша в Італії: Сардинію зарахували до білої зони карантину

Сардинія стала першим регіоном Італії, у якому запровадили білу зону карантину.

Коронавірус, карантин

На острові скасували багато обмежень, тоді як інші регіони зарахували до помаранчевих або червоних зон через різке зростання кількості хворих на коронавірус.

Із 1 березня бари Сардинії можуть працювати до 21.00, а ресторани – до 23.00 – за півгодини до початку нічної комендантської години. На решті території країни комендантська година починається о 22.00.

Попри це, на острові слід обов’язково носити захисні маски та зберігати соціальну дистанцію.

За словами президента Сардинії Крістіана Солінаса, якщо позитивна динаміка зберігатиметься протягом наступного тижня, тоді знову відкриють тренажерні зали, басейни, кінотеатри та театри.

– Біла зона не означає звільнення від усіх застережень. Це мотивація для дотримання всіх заходів безпеки, – сказав він.

На острові, де проживає 1,6 мільйона людей, 28 лютого зареєстрували 77 нових випадків Covid-19.

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Тим часом експерти побоюються, що Італія наближається до третьої хвилі хвороби. Там 28 лютого зареєстрували ще 17 455 нових випадків коронавірусу.

Цього ж дня 192 особи не змогли подолати Covid-19. Загальна кількість загиблих в Італії – 97 699 – є найвищою на території материкової Європи.

Кіпр зарахував Україну до сірої зони

Із 1 березня Кіпр зарахував Україну до сірої зони. Відтепер українцям заборонено перетинати кордон Кіпру.

У посольстві України наголошують, що список країн сірої зони оновлюватимуть щотижня.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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