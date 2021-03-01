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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Кіпр відніс Україну до сірої зони: хто має право потрапити в країну

З 1 березня Кіпр відніс Україну до сірої зони та не відкрив кордони.

кіпр

Громадянам з країн, віднесених до сірої зони, заборонено перетинати кордон країни, окрім деяких категорій населення, повідомляє посольство України в Республіці Кіпр. 

Дозвіл на в’їзд мають: 

  • подружжя громадян Кіпру;
  • їх неповнолітні діти; 
  • резиденти Кіпру;
  • громадяни, яким дозволено в’їзд за Віденською конвенцією;
  • особи, що мають спеціальний дозвіл на в’їзд від уряду Кіпру.

У посольстві наголошують, що список країн сірої зони оновлюватиметься щотижня.

Сіра зона ЄС

За індикаторами Європейського Союзу, Україна не потрапляє до сірої зони, повідомив на брифінгу 26 лютого головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

До сірої зони ЄС потрапляють країни, у яких рівень тестування нижче 300 тестів на 100 тис. населення.

Джерело: Посольство України в Республіці Кіпр

Фото: Dreamstime

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