PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Франции одобрила вакцину AstraZeneca для людей, старше 65 лет

Французское правительство разрешило делать прививки вакциной AstraZeneca людям от 65 до 74 лет, которые имеют хронические болезни.

вакцина AstraZeneca

Однако старшим 75 лет все еще будут предлагать делать прививки препаратом Pfizer или Modern.

В феврале Франция одобрила использование вакцины AstraZeneca только для людей в возрасте до 65 лет, ссылаясь на отсутствие данных о прививках для старшей возрастной категории.

После новых исследований страна пересмотрела позицию относительно вакцинации пожилых людей этим препаратом.

Вакцину AstraZeneca широко используют в Великобритании. Представители здравоохранения страны заявляют, что она обеспечивает высокий уровень защиты.

По их словам, ни один, кто получил вакцину во время испытаний, не попал в больницу и не заболел коронавирус.

Европейский регулятор одобрил вакцину для всех возрастных категорий, но каждая страна самостоятельно определяет политику распространения.

Новое поколение вакцины AstraZeneca

К осени 2021 года планируют создать новое поколение вакцины AstraZeneca.

По словам разработчиков, вакцина эффективно работать против британского варианта коронавируса, который уже распространился по всему миру.

Создание препарата нового поколения предусматривает лабораторные работы, клинические исследования и необходимые тестирования.

Источник: BBC

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх