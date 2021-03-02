вакцина AstraZeneca

Французское правительство разрешило делать прививки вакциной AstraZeneca людям от 65 до 74 лет, которые имеют хронические болезни.

Однако старшим 75 лет все еще будут предлагать делать прививки препаратом Pfizer или Modern.

В феврале Франция одобрила использование вакцины AstraZeneca только для людей в возрасте до 65 лет, ссылаясь на отсутствие данных о прививках для старшей возрастной категории.

После новых исследований страна пересмотрела позицию относительно вакцинации пожилых людей этим препаратом.

Вакцину AstraZeneca широко используют в Великобритании. Представители здравоохранения страны заявляют, что она обеспечивает высокий уровень защиты.

По их словам, ни один, кто получил вакцину во время испытаний, не попал в больницу и не заболел коронавирус.

Европейский регулятор одобрил вакцину для всех возрастных категорий, но каждая страна самостоятельно определяет политику распространения.

Новое поколение вакцины AstraZeneca

К осени 2021 года планируют создать новое поколение вакцины AstraZeneca.

По словам разработчиков, вакцина эффективно работать против британского варианта коронавируса, который уже распространился по всему миру.

Создание препарата нового поколения предусматривает лабораторные работы, клинические исследования и необходимые тестирования.

Источник: BBC