вакцина AstraZeneca

Французький уряд дозволив робити щеплення вакциною AstraZeneca людям від 65 до 74 років, які мають хронічні хвороби.

Однак старшим 75 років все ще пропонуватимуть робити щеплення препаратом Pfizer або Modernа.

У лютому Франція схвалила використання вакцини AstraZeneca лише для людей віком до 65 років, посилаючись на відсутність даних про щеплення для старшої вікової категорії.

Після нових досліджень країна переглянула позицію щодо вакцинації літніх людей цим препаратом.

Вакцину AstraZeneca широко використовують у Великій Британії. Представники охорони здоров’я країни заявляють, що вона забезпечує високий рівень захисту.

За їхніми словами, жоден, хто отримав вакцину під час випробувань, не потрапив до лікарні й не захворів на коронавірус.

Європейський регулятор схвалив вакцину для всіх вікових категорій, але кожна країна самостійно визначає політику розповсюдження.

Нове покоління вакцини AstraZeneca

До осені 2021 року планують створити нове покоління вакцини AstraZeneca.

За словами розробників, вакцина ефективно працюватиме проти британського варіанту коронавірусу, який уже поширився в усьому світі.

Створення препарату нового покоління передбачає лабораторні роботи, клінічні дослідження та необхідні тестування.

Джерело: BBC