Президент США Джо Байден продлил срок действия санкций против Российской Федерации, связанных с Украиной. Они были введены еще в 2014 году после захвата Донбасса и территории Крыма.

Байден принял решение продлить ограничения еще на год. В указе президента говорится, что действия российского правительства по Украине до сих пор имеют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

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Санкции США против России

6 марта 2014 по распоряжению президента США была объявлена ​​чрезвычайная ситуация на национальном уровне в соответствии с Международным законом о чрезвычайных экономических полномочиях. Страна ввела санкции против России.

Документ устанавливает, что действия правительства Российской Федерации подрывают демократические процессы в Украине, угрожают миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

Ежегодно в марте США продлевают срок действия ограничений еще на один год.