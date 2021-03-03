Правительство Словакии на грани распада из-за закупки российской вакцины

Правительство Словакии столкнулся с серьезным политическим кризисом, из-за закупки 2 млн доз российской вакцины Спутник V.

Две партии заявили о намерениях выйти из правящей коалиции после прибытия в страну первой партии сыворотки, которую встретил в аэропорту премьер-министр Игорь Матович.

— Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование, — выразила свое возмущение председатель партии Za udí (За народ) Вероника Ремишова.

Министр экономики и председатель Партии свободы и солидарности (SaS) Ричард Сулик также раскритиковал решение о закупке российских вакцин и сообщил о возможном выходе партии из коалиции.

Если эти партии примут решение о выходе из коалиции, правительство Игоря Матович потеряет большинство в парламенте, а это вероятнее всего приведет к досрочным выборам.

Российская вакцина

В интервью американскому изданию премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия использует вакцину собственного производства Спутник V для политического влияния.

Президент Зеленский также высказался против российской вакцины.