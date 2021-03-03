Уряд Словаччини на межі розпаду через закупівлю російської вакцини

Уряд Словаччини зіткнувся із серйозною політичною кризою, через закупівлю 2 млн доз російської вакцини Супутник V.

Дві партії заявили про наміри вийти з правлячої коаліції після прибуття до країни першої партії сироватки, яку зустрів в аеропорту прем’єр-міністр Ігор Матович.

– Не тільки я, але і деякі члени нашої партії відчувають відразу і розчарування, – висловила своє обурення голова партії Za udí (За народ) Вероніка Ремішова.

Міністр економіки та голова Партії свободи і солідарності (SaS) Річард Сулик також розкритикував рішення про закупівлю російських вакцин та повідомив про можливий вихід партії з коаліції.

Якщо ці партії ухвалять рішення про вихід із коаліції, уряд Ігоря Матовича втратить більшість в парламенті, а це ймовірніше за все призведе до дострокових виборів.

Російська вакцина

В інтерв’ю американському виданню прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія використовує вакцину власного виробництва Супутник V для політичного впливу.

Президент Зеленський також висловився проти російської вакцини.

Джерело: Euractiv