Невдалий жарт: МЗС Словаччини вибачилося перед Україною за висловлювання про Закарпаття

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився перед Україною за невдалий жарт прем’єр-міністра Ігоря Матовича.

У своєму Facebook очільник МЗС зазначив, що також вибачився перед Дмитром Кулебою особисто.

Заяву прем’єр-міністра Словаччини Корчок назвав “недоречною”.

– Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем’єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України. Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві досить добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини.

Чи позначиться ця ситуація на міжнародних стосунках України та Словаччини, наразі невідомо.

Що сказав прем’єр Словаччини про Україну

В одному із інтерв’ю прем’єр-міністр Ігор Матович заявив, що “пообіцяв РФ Закарпатську Україну” за поставки російської вакцини від коронавірусу до Словаччини.

Вже за мить Матович пояснив, що це жарт, і жодних подібних обіцянок не було.

Як заявив згодом очільник МЗС України Дмитро Кулеба, подібними висловлюваннями Ігор Матович “псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною”.

Міністр закордонних справ України додав, що більш доречними були б “обіцянки” про обмін російської вакцини на регіони Словаччини.