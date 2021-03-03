Пусть обменяет на регионы Словакии: Кулеба отреагировал на шутку словацкого премьера

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на недипломатичную шутку премьер-министра Словакии Игора Матовича о закупке российской вакцины.

Во время эфира на радио журналист поинтересовался у Матовича, что он пообещал россиянам за поставки их вакцины.

Словацкий премьер ответил: Закарпатскую Украину. Матович сразу отметил, что это шутка.

— Как вы думаете, что я им обещал. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели, — сказал Матович.

Кулеба на своей странице в Twitter отметил, что Матович своими некорректными высказываниями портит дружеские отношения двух стран.

— Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией, — написал министр МИД.

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною. https://t.co/xB48xPzX90 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

Также в пресс-службе МИД Украины отметили, что независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений.

МИД Украины требует официальных извинений от Игора Матовича за некорректные высказывания.

Правительство Словакии столкнулось с серьезным политическим кризисом, из-за закупки 2 млн доз российской вакцины Спутник V.

Две небольшие партии заявили о намерениях выйти из правящей коалиции после прибытия в страну первой партии сыворотки, которую встретил в аэропорту премьер-министр Игор Матович.

Если эти партии примут решение о выходе из коалиции, правительство Игора Матовича потеряет большинство в парламенте, а это вероятнее всего приведет к досрочным выборам.