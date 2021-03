Папа Римський прибув з апостольським візитом до Іраку

Папа Римський Франциск прибув до Багдада з апостольським візитом у п’ятницю, 5 березня.

84-річного понтифіка в аеропорту зустрів прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі.

Під час триденного візиту він має намір відвідати кілька міст, зокрема Мосул та Ербіль.

Також в Іраку у нього запланована зустріч з духовним лідером шиїтів аятолою Алі Сістані, а також з низкою політичних діячів, дипломатами та представниками організацій громадського суспільства.

VIDEO: Pope Francis arrived in Baghdad, in the first ever papal visit to Iraq. He will be the first pope to visit the birthplace of Abraham and to celebrate Mass in the Chaldean rite. It is his first trip in over a year. Let’s join him in prayer! #PopeFrancisinIraq #PopeInIraq pic.twitter.com/0nVfA1Y1ZM

— EWTN News (@EWTNews) March 5, 2021