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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Папа Римський прибув з апостольським візитом до Іраку

Папа Римський Франциск прибув до Багдада з апостольським візитом у п’ятницю, 5 березня.

Папа Римський Франциск

84-річного понтифіка в аеропорту зустрів прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі.

Під час триденного візиту він має намір відвідати кілька міст, зокрема Мосул та Ербіль.

Також в Іраку у нього запланована зустріч з духовним лідером шиїтів аятолою Алі Сістані, а також з низкою політичних діячів, дипломатами та представниками організацій громадського суспільства.

Це перша закордонна поїздка Папи Римського від початку пандемії.

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Перша жінка у Синоді єпископів

На початку лютого 2021 року Папа Римський вперше в історії Ватикану призначив жінку на посаду в Синоді єпископів.

Сестра Наталі Бекварт стала секретарем Синоду. Крім неї, посаду також обійняв Луїс Марін де Сан Мартіна.

Джерело: Al Hadath

Фото: Depositphotos

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