Правительство Японии продолжит на две недели чрезвычайное положение для Токио и трех соседних префектур ради борьбы с коронавирусом. Теперь ограничения будут действовать до 21 марта.

Добивались продления срока префектуры Токио, Чибы, Канагава и Сайтами, которые составляют 30% населения страны, так как новые случаи Covid-19 не упали до запланированного уровня.

Чрезвычайное положение ввели в начале года, когда количество новых случаев достигло пика. Так, в Токио 7 января коронавирусом заболело рекордное количество людей – 2 520. 4 марта цифра сократилась до 279.

По состоянию на 3 марта в Японии зафиксировано около 433 тыс. случаев и 8 050 смертей от коронавируса.

В Японии испортилась вакцина Pfizer и BioNTech

1 марта в Японии испортилась вакцина Pfizer и BioNTech. 172 флаконы с препаратом от коронавируса, в которых содержалось 1 032 дозы вещества, стали непригодными для использования вследствие неисправности холодильника.

Вакцину планировали использовать для иммунизации медицинских работников.