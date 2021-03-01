В Японії зіпсувалося 172 флакони з вакциною від коронавірусу, у яких містилося 1 032 дози речовини. Виробником препарату є фармкомпанії Pfizer і BioNTech.

Інцидент трапився внаслідок несправності холодильника. Про це заявило Міністерство охорони здоров’я.

Вакцину планували використати для щеплення медичних працівників. 2 березня з лікарні, де зберігався препарат, заберуть холодильник та розпочнуть розслідування причину зламу. Назву закладу та місто, де він розташований, не повідомляють.

Pfizer і BioNTech випробують вакцину на дітях

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech проведуть випробування вакцини на дітях. Виробники препарату пропонують провести дослідження за участі неповнолітніх з 5 до 11 років.

Генеральний директор компанії планує отримати результати вже до кінця 2021 року.

Джерело: NHK