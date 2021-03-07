Гражданам разрешат вернуться домой: Израиль ослабил карантин, но оставил штрафы

Начиная с воскресенья, 7 марта, Израиль ослабил карантин и отменил большинство коронавирусных ограничений.

Было открыто значительную часть экономики, включая рестораны, кафе, места для проведения мероприятий, аттракционы и гостиницы.

Страна возвращается к обычной жизни, но штрафы до 5 тыс. шекелей ($1500) за нарушение остаются.

Перечень новых, более легких ограничений согласовывали в министерствах здравоохранения и транспорта.

Карантин в Израиле: что изменилось

Все нововведения доступны для владельцев Зеленой карты (Green Pass), которую выдают лицам, прошедшим Covid-вакцинацию. Полиция может выписать штраф только гражданам без Green Pass. Для посещения ресторанов и баров также понадобится Зеленая карта. Исключение — столики на улице. Массовые собрания: в помещении — до 20 человек, на открытом воздухе — до 50 человек. Ограничения на количество пассажиров в частных автомобилях отменено. Проверку температуры в общественных местах и ​​на предприятиях отменено. Разрешение на проведение массовых мероприятий не предусматривает продажи еды и напитков. Всем гражданам Израиля, которые оставались за границей, разрешено вернуться домой. Для этого будут организованы авиарейсы из Киева, Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа, Лондона, Торонто и Гонконга. Владельцы Green Pass смогут свободно выезжать из Израиля.

По предварительным данным, карантин в Израиле будет действовать до 20 марта.

Коронавирус в Израиле

В начале марта премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил о победе над коронавирусомв Израиле.

Страна стала первой в мире по борьбе Covid-19 благодаря эффективной массовой вакцинации населения.

К концу марта 2021 правительство Израиля планирует вакцинировать от коронавируса все взрослое население, а к апрелю текущего года открыть границы.

Источник: Times of Israel