Гражданам разрешат вернуться домой: Израиль ослабил карантин, но оставил штрафы

Начиная с воскресенья, 7 марта, Израиль ослабил карантин и отменил большинство коронавирусных ограничений.
Было открыто значительную часть экономики, включая рестораны, кафе, места для проведения мероприятий, аттракционы и гостиницы.
Страна возвращается к обычной жизни, но штрафы до 5 тыс. шекелей ($1500) за нарушение остаются.
Перечень новых, более легких ограничений согласовывали в министерствах здравоохранения и транспорта.
Карантин в Израиле: что изменилось
- Все нововведения доступны для владельцев Зеленой карты (Green Pass), которую выдают лицам, прошедшим Covid-вакцинацию. Полиция может выписать штраф только гражданам без Green Pass.
- Для посещения ресторанов и баров также понадобится Зеленая карта. Исключение — столики на улице.
- Массовые собрания: в помещении — до 20 человек, на открытом воздухе — до 50 человек.
- Ограничения на количество пассажиров в частных автомобилях отменено.
- Проверку температуры в общественных местах и на предприятиях отменено.
- Разрешение на проведение массовых мероприятий не предусматривает продажи еды и напитков.
- Всем гражданам Израиля, которые оставались за границей, разрешено вернуться домой. Для этого будут организованы авиарейсы из Киева, Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа, Лондона, Торонто и Гонконга.
- Владельцы Green Pass смогут свободно выезжать из Израиля.
По предварительным данным, карантин в Израиле будет действовать до 20 марта.
Коронавирус в Израиле
В начале марта премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил о победе над коронавирусомв Израиле.
Страна стала первой в мире по борьбе Covid-19 благодаря эффективной массовой вакцинации населения.
К концу марта 2021 правительство Израиля планирует вакцинировать от коронавируса все взрослое население, а к апрелю текущего года открыть границы.
Источник: Times of Israel