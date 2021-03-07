Громадянам дозволять повернутися додому: Ізраїль послабив карантин, але залишив штрафи

Починаючи з неділі, 7 березня, Ізраїль послабив карантин і скасував більшість коронавірусних обмежень.

Було відкрито значну частину економіки, включаючи ресторани, кафе, місця для проведення заходів, атракціони та готелі.

Країна повертається до звичайного життя, але штрафи до 5 тис. шекелів ($1500) за порушення залишаються.

Перелік нових, більш легких обмежень узгоджували у міністерствах охорони здоров’я і транспорту.

Карантин в Ізраїлі: що змінилося

Усі нововведення доступні для власників Зеленої карти (Green Pass), яку видають особам, що пройшли Covid-вакцинацію. Поліція може виписати штраф лише громадянам без Green Pass. Для відвідування ресторанів та барів також знадобиться Зелена карта. Виняток – столики на вулиці. Масові збори: у приміщенні – до 20 осіб, на відкритому повітрі – до 50 осіб. Обмеження на кількість пасажирів у приватних автомобілях скасовано. Перевірку температури у громадських місцях та на підприємствах скасовано. Дозвіл на проведення масових заходів не передбачає продажу їжі та напоїв. Усім громадянам Ізраїлю, які залишалися за кордоном, дозволено повернутися додому. Для цього буде організовано авіарейси з Києва, Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа, Лондона, Торонто та Гонконгу. Власники Green Pass зможуть вільно виїжджати з Ізраїлю.

За попередніми даними, карантин в Ізраїлі діятиме до 20 березня.

Коронавірус в Ізраїлі

На початку березня прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху оголосив про перемогу над коронавірусом в Ізраїлі.

Країна стала першою у світі, яка поборола Covid-19 завдяки ефективній масовій вакцинації населення.

До кінця березня 2021 року уряд Ізраїлю планує вакцинувати від коронавірусу усе доросле населення, а до квітня поточного року відкрити кордони.

Джерело: Times of Israel