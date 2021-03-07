Громадянам дозволять повернутися додому: Ізраїль послабив карантин, але залишив штрафи

Починаючи з неділі, 7 березня, Ізраїль послабив карантин і скасував більшість коронавірусних обмежень.
Було відкрито значну частину економіки, включаючи ресторани, кафе, місця для проведення заходів, атракціони та готелі.
Країна повертається до звичайного життя, але штрафи до 5 тис. шекелів ($1500) за порушення залишаються.
Перелік нових, більш легких обмежень узгоджували у міністерствах охорони здоров’я і транспорту.
Карантин в Ізраїлі: що змінилося
- Усі нововведення доступні для власників Зеленої карти (Green Pass), яку видають особам, що пройшли Covid-вакцинацію. Поліція може виписати штраф лише громадянам без Green Pass.
- Для відвідування ресторанів та барів також знадобиться Зелена карта. Виняток – столики на вулиці.
- Масові збори: у приміщенні – до 20 осіб, на відкритому повітрі – до 50 осіб.
- Обмеження на кількість пасажирів у приватних автомобілях скасовано.
- Перевірку температури у громадських місцях та на підприємствах скасовано.
- Дозвіл на проведення масових заходів не передбачає продажу їжі та напоїв.
- Усім громадянам Ізраїлю, які залишалися за кордоном, дозволено повернутися додому. Для цього буде організовано авіарейси з Києва, Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа, Лондона, Торонто та Гонконгу.
- Власники Green Pass зможуть вільно виїжджати з Ізраїлю.
За попередніми даними, карантин в Ізраїлі діятиме до 20 березня.
Коронавірус в Ізраїлі
На початку березня прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху оголосив про перемогу над коронавірусом в Ізраїлі.
Країна стала першою у світі, яка поборола Covid-19 завдяки ефективній масовій вакцинації населення.
До кінця березня 2021 року уряд Ізраїлю планує вакцинувати від коронавірусу усе доросле населення, а до квітня поточного року відкрити кордони.
Джерело: Times of Israel