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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Это не конец: Израиль допускает возможность четвертого локдауна

Израиль 7 марта ослабил карантин и отменил большинство ограничений, но власти не исключают введения четвертого жесткого локдауна.

коронавірус, карантин, Ізраїль

Об этом заявил куратор борьбы с коронавирусом в правительстве Израиля Нахман Эш.

– Это не конец. Мы должны продолжать быть осторожными, сохраняя социальную дистанцию ​​и носить маски. У нас есть варианты, что делать, пока все не закончится, — отметил он.

По его словам, еще 2 млн израильтян должны быть вакцинированы от коронавируса для достижения коллективного иммунитета.

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Карантин в Израиле ослабили с 7 марта. Открыли рестораны, кафе, места для проведения мероприятий, аттракционы и гостиницы.

Страна стала первой в мире по борьбе Covid-19 благодаря эффективной вакцинации.

К концу марта 2021 года правительство Израиля планирует вакцинировать от коронавируса все взрослое население, а к апрелю текущего года открыть границы.

Источник: Times of Israel

Фото: Dreamstime

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