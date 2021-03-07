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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Це не кінець: Ізраїль допускає можливість четвертого локдауну

Ізраїль 7 березня послабив карантин і скасував більшість обмежень, проте влада не виключає запровадження четвертого жорсткого локдауну.

коронавірус, карантин, Ізраїль

Про це заявив куратор боротьби з коронавірусом в уряді Ізраїлю Нахман Еш.

– Це не кінець. Ми повинні продовжувати бути обережними, зберігаючи соціальну дистанцію, і носити маски. У нас є варіанти, що робити, поки все не закінчиться, – зазначив він.

За його словами, ще 2 млн ізраїльтян повинні вакцинуватися від коронавірусу для досягнення колективного імунітету.

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Карантин в Ізраїлі послабили з 7 березня. Відкрили ресторани, кафе, місця для проведення заходів, атракціони і готелі.

Країна стала першою в світі у боротьбі з Covid-19 завдяки ефективній вакцинації.

До кінця березня 2021 року уряд Ізраїлю планує вакцинувати від коронавірусу все доросле населення, а до квітня поточного року відкрити кордони.

Джерело: Times of Israel

Фото: Dreamstime

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