В Лондоне за домашними насильниками, которые отбыли наказание в тюрьме, будут следить с помощью GPS. Это один из этапов пилотного проекта по противодействию насилию.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, связанные с жестоким обращением, такими как преследование, физическое насилие, изнасилование и принудительный контроль, будет назначена своя GPS-метка.

— Наша новая схема, направленная на виновников жестокого обращения, предотвратит дальнейшее насилие, поможет лучше защитить жертв от причинения вреда и направит четкий сигнал об угрозе насилия, — рассказал мэр Лондона.

Со вторника 9 марта, в Лондоне GPS-метки присвоили 200 преступникам.

Каждая третья женщина в мире стала жертвой насилия

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире претерпела физическое или сексуальное насилие.

Эксперты установили, что чаще всего субъектами насилия были именно партнеры, а не посторонние люди. Организация провела исследование, собрав данные из 161 страны за 18 лет.