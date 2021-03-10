PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Лондоне насильникам присвоят GPS-метки — за ними будет следить полиция

В Лондоне за домашними насильниками, которые отбыли наказание в тюрьме, будут следить с помощью GPS. Это один из этапов пилотного проекта по противодействию насилию.

насильство, насилля, насилие

Лицам, совершившим тяжкие преступления, связанные с жестоким обращением, такими как преследование, физическое насилие, изнасилование и принудительный контроль, будет назначена своя GPS-метка.

— Наша новая схема, направленная на виновников жестокого обращения, предотвратит дальнейшее насилие, поможет лучше защитить жертв от причинения вреда и направит четкий сигнал об угрозе насилия, — рассказал мэр Лондона.

Со вторника 9 марта, в Лондоне GPS-метки присвоили 200 преступникам.

Читайте
Рианна и Оля Полякова: звезды, пострадавшие от домашнего насилия и как его избежать

Каждая третья женщина в мире стала жертвой насилия

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире претерпела физическое или сексуальное насилие.

Эксперты установили, что чаще всего субъектами насилия были именно партнеры, а не посторонние люди. Организация провела исследование, собрав данные из 161 страны за 18 лет.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка